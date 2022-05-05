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В Швеции возник политический раскол по вопросу вступления в НАТО

Министр Страндхалль: крыло правящей партии Швеции выступило против вступления в НАТО

Фото: Pixabay

В Швеции возник политический раскол из-за позиции женского крыла правящей Cоциал-демократической партии (SSKF) против возможного вступления страны в НАТО. Об этом сообщила лидер партии, министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл. Ее слова приводит Svenska Dagbladet.

«Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», — сказала политик.

Страндхалль подчеркнула, что у ее фракции долгая история борьбы за мир и разоружение.

Ранее стало известно, что Швеция примет решение по вступлению в НАТО 15 мая. Ожидается, что в этот день правящая социал-демократическая партия страны планирует провести дополнительное заседание по вопросу членства в Североатлантическом альянсе. «Правление партии тогда может принять решение», — отметил лидер партии Тобиас Баудин.

Марина Совина
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