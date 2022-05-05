Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Великобритания прекратила считать Мосбиржу биржей

Великобритания отозвала у Московской биржи статус признанной с 5 мая

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Британская налоговая служба прекратила признавать статус Московской биржи с 5 мая. Об этом говорится на сайте ведомства.

О том, что власти Великобритании планируют отозвать у Московской биржи статус признанной стало известно 19 апреля. Планируется, что такая мера лишит инвесторов части преимуществ, касающихся налогов. Отказ считать Мосбиржу признанной это «ясный сигнал» о том, что о новых инвестициях в Россию речи быть не может, отмечалось в заявлении представителя Минфина страны.

Курс доллара от TradingView

Московская биржа начнет перенимать иранский опыт жизни и функционирования фондового рынка под санкциями, рассказал ранее управляющий директор площадки Кирилл Петров. «В Иране крупнейшая биржа — это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний. В условиях сорокалетних санкций этот рынок полностью замкнут на себе», — пояснил он.

Общение с представителями Тегеранской биржи Петров назвал первым обменом опытом: «Потому что, понятно, там достаточно специфический рынок, закрытая экономика, отсутствует конвертация риала». Иран заинтересован в российских инвестициях, которые теперь будет проще проводить из-за наложенных на Россию санкций, сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал сходства в требованиях военных с «Азовстали» и боевиков в Сирии
Названа необходимая одежда на лето
Россияне устроили самосуд над мигрантом из-за приставаний к школьнице
Казанскому стрелку Галявиеву продлили срок ареста еще на три месяца
Приднестровские силовики сообщили о стрельбе на границе с Украиной
В Подмосковье у предпринимателя украли и разбили яхту
Разработан первый российский космический 3D-принтер
Google оспорила признание виновной в нарушении антимонопольного законодательства
В РУСАДА прокомментировали расследование дела Валиевой
Разработчик российских самолетов сменил руководство из-за срыва планов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.