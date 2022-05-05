В Shell оценили вероятность замены российского газа

Глава Shell ван Берден заявил, что Европа не сможет полностью заменить газ из России

Европейскием странам не удастся полностью заменить российский газ с помощью альтернативных поставок по трубопроводам Норвегии и Африки, а также закупок сжиженного природного газа (СПГ), заявил глава концерна Shell Бен ван Берден. Слова представителя компании приводит ТАСС.

Оценивая вероятность замены российского газа в ходе телеконференции с инвесторами, ван Берден подчеркнул, что для выполнения поставленной задачи таких мер, как наращивание поставок СПГ, недостаточно.

«Неминуемо потребуется провести и энергетический переход в среднесрочном периоде, потому что нет возможности просто закупить больше трубопроводного газа и СПГ и полностью заменить российский газ, который мы потребляем. Это просто неосуществимо», — добавил он.

Ранее сообщалось, что британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell подсчитала потери после ухода из России. Несмотря на то что Shell потеряла 3,9 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года, доходы компании превзошли самые высокие оценки аналитиков.