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В Нижнем Новгороде пройдет концерт «Военные песни у Кремля»

В Нижнем Новгороде 9 мая пройдет бесплатный музыкальный концерт в честь Дня Победы

Фото: Туристический портал Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 9 мая пройдет концерт «Военные песни у Кремля» в честь Дня Победы. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

По словам организаторов мероприятия, в этом году в репертуаре будут в основном лирические композиции о любви, дружбе, верности. Начало запланировано на 19:00 в парке Победы. Вход для всех гостей бесплатный.

Отмечается, что в музыкальном концерте помимо профессиональных исполнителей примут участие и любители. Например, финалистка «Мисс Нижний Новгород — 2014» и «Краса России — 2014» Ирина Снежина, директор Нижегородского музыкального училища, заслуженный артист России Игорь Кораллов, директор Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов, учитель русского языка и литературы в Нижегородской кадетской школы Полина Цыбульская и другие. Завершением концерта по традиции будет исполнение всеми участниками песни «День Победы».

Ранее сообщалось, что в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина 8 мая покажут театрализованную программу «Жди меня» в преддверии Дня Победы. Спектакль посвящен судьбе Лизы Ермоловой, которая ждет с фронта своего возлюбленного и вселяет веру в тех, кто рядом. 

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Валентина Процкова
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