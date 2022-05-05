Губернатор приграничного региона описал ущерб от обстрела Украиной

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о повреждении 5 домов из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела Украиной приграничной деревни Нехотеевка в Белгородской области были повреждены пять домов, один из которых сильно разрушен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что из-за действий Вооруженных сил Украины ущерб был нанесен линии электропередач. В ближайшие несколько часов начнутся работы по восстановлению подачи электричества в село, а также проведены замеры для последующего восстановления поврежденных строений.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших среди мирного населения нет.

«Обстрел территории со стороны Украины прекратился», — добавил Гладков.

О начале обстрела Нехотеевки губернатор сообщил около 10:00 по московскому времени. Всего он продлился примерно полтора часа.