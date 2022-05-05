Экономист назвал подешевевшие из-за укрепления рубля товары

Экономист Переславский заявил, что из-за укрепления рубля цены на смартфоны начали падать

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал товарную группу, которая подешевеет в ближайшее время. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

По словам эксперта, это касается смартфонов. При этом снижение цен на гаджеты зависит от того, как будет отлажен параллельный импорт — если товары будут ввозить по «серым» схемам, дисконт может составить до 30 процентов.

Экономист пояснил, что у россиян может складываться ложное впечатление о «застывших» на месте высоких ценах на все товары из-за подорожания автозапчастей, строительной техники и отделочных материалов, а также некоторых лекарственных средств, комплектующих для компьютеров.

«Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», — объяснил Переславский.

Ранее сообщалось, что в России начали дешеветь ноутбуки. В компании «Ситилинк» рассказали, что стоимость портативных компьютеров начала снижаться на фоне стабилизации рубля. «Ситуация с курсом валюты стабилизировалась, и мы пересчитали цены», — уточнили представители крупного российского ретейлера. По оценке собеседников агентства, ноутбуки подешевели примерно на 20 процентов.

