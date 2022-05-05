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В России продлили временный запрет полетов в южные регионы

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге страны до 13 мая

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга страны до 13 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Новый временный запрет будет действовать на полеты в 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям посоветовали продумывать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров, используя авиагавани в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее, 24 февраля, рейсы в аэропортах ряда регионов юга и центральной России были приостановлены. Это произошло на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

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Мария Гейн
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