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Названы самые романтичные города России

Tvil.ru: самыми романтичными российскими городами названы Севастополь и Сочи

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали самые романтичные города России по мнению отечественных туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в качестве наиболее подходящего направления для отдыха с возлюбленными россияне выбрали Севастополь. На втором месте рейтинга — Сочи, третью строчку занял Санкт-Петербург. Далее следуют Кисловодск, Казань, Тула, Нижний Новгород, Чемал и Москва.

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Выгоднее всего туристам отправиться на отдых в мае в Сочи, где можно забронировать отель на двоих за 1,6 тысячи рублей в сутки. Дороже всего путешествие обойдется в Чемал (Алтай), где снять номер можно минимум за 4,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что самыми популярными российскими регионами среди любителей этнотуризма стали Алтай и Дагестан. Так, 42 процента соотечественников признались, что мечтали бы отправиться в этнотур по Алтайскому краю, чтобы увидеть быт потомков кочевых народов Сибири, 14 процентов участников с удовольствием поехали бы в Дагестан, чтобы увидеть, как живут горцы.

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Валентина Процкова
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