Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыты главные предпочтения российских туристов в летнем отдыхе

Rambler&Co: 81 процент соотечественников хотят провести летний отпуск в России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Более 80 процентов отечественных туристов, планирующих поездки в летний период, отправятся в путешествия по России. Главные предпочтения соотечественников раскрывает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса сервиса Rambler&Co.

Согласно полученным данным, 81 процент россиян хотят провести летний отпуск в путешествии по стране, остальные 19 процентов будут искать варианты отдыха за границей.

Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями стали прибрежные города на юге страны, куда планируют поехать 37 процентов респондентов. Регионы Центральной России в качествен места для отдыха выбрали 18 процентов опрошенных, Урал и Алтай — 10 процентов, Поволжье (Казань, Астрахань и другие города) — 8 процентов.

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня 2020
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

«Еще семь процентов привлекает Сибирь своей тайгой и озерами, шесть процентов хотят посмотреть города Золотого кольца, столько же — Кавказ, по четыре процента отметили две полярные точки страны — Дальний Восток и Калининград», — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что 29 процентов опрошенных готовы выделить на путешествия в летний период от 20 тысяч до 40 тысяч рублей на одного члена семьи. 25 процентов респондентов ответили, что согласны расстаться с суммой от 40 тысяч до 60 тысяч рублей, потратить от 60 тысяч до 80 тысяч рублей планируют только 11 процентов. Выделить на отдых летом более 80 тысяч готовы 15 процентов россиян.

Ранее стало известно, что самым популярным у соотечественников видом транспорта для путешествий летом назван самолет — на нем планируют добираться до места своего отпуска 37 процентов опрошенных. Второе и третье места заняли поезд и электричка, на которых в путешествие отправятся 29 и 9 процентов россиян соответственно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко назвал затянувшейся российскую спецоперацию на Украине
Женщина увидела в детской одежде опасность для девочек
Гейджи сравнил Оливейру и Нурмагомедова
В Крыму стена завода обрушилась на автомобили и дома
Адвокат Шария поделился деталями дела об экстрадиции блогера на Украину
Россиянка нашла останки человека в парке на севере Петербурга
Shell подсчитала потери после ухода из России
В Госдуме ответили на информацию об отправленных Украине разведданных
Из-за холода в Москве продлили отопительный сезон
Бенедикт Камбербэтч захотел сделать перерыв в карьере
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.