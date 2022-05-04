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Назван самый популярный у россиян вид транспорта для путешествий летом

Самым востребованным видом транспорта у россиян для путешествий летом назван самолет

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Самым востребованным видом транспорта для путешествий у россиян летом назван самолет — на нем планируют добираться до места своего отпуска 37 процентов респондентов. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

На втором месте — поезд, на котором в путешествие поедут 29 процентов соотечественников. Замыкает тройку популярных видов транспорта электричка: ее выбрали девять процентов участников опроса.

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На собственном автомобиле до места отпуска планируют добираться семь процентов россиян, по пять процентов отечественных туристов заявили, что во время отпуска будут передвигаться на автобусе и велосипеде.

Меньше всего респонденты проголосовали за круизные лайнеры (два процента) и каршеринг (один процент). При этом пять процентов соотечественников во время отпуска будут комбинировать несколько видов транспорта.

Ранее в апреле российским туристам раскрыли преимущества чартерных автобусных туров на черноморское побережье — программа была запущена в этом году. Туроператор «Интурист» подготовил пакетные туры на базе трех маршрутов с отправлением из Москвы в «Имеретинский парк» (Сочи), Анапу/Геленджик и Феодосию/Симферополь, стоимость путевки начинается от 10 тысяч рублей на человека.

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Валентина Процкова
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