Россиянам раскрыли плюсы автобусных туров на Черное море за 10 тысяч рублей

АТОР: автобусный тур с проживанием на Черном море обойдется по цене авиабилетов в Сочи

Российским туристам раскрыли преимущества чартерных автобусных туров на черноморское побережье — программа была запущена в этом году. Ее плюсы разъяснили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Туроператор «Интурист» подготовил пакетные туры на базе трех маршрутов с отправлением из Москвы в «Имеретинский парк» (Сочи), Анапу/Геленджик и Феодосию/Симферополь. Начало рейсов запланировано на 1 июня, программа рассчитана до конца августа. Стоимость путевки начинается от 10 тысяч рублей на человека с включенным проживанием и трансфером — специалисты отметили, что только безбагажный авиаперелет из столицы в Сочи и обратно в первой половине июня обойдется от 12 тысяч рублей.

«В стоимость автобусного тура входит проезд на туристическом автобусе из Москвы до курорта и обратно, групповой трансфер от конечной точки маршрута до объекта размещения и обратно, проживание в выбранном отеле согласно программе. Доступны заезды от восьми ночей (то есть семи ночей на курорте) до трех недель», — уточнили в АТОР.

Так, автобусы рассчитаны на перевозку от 46 до 58 пассажиров. Все салоны оборудованы туалетами, кулерами с водой и эргономичными креслами, в большинстве транспортных средств также работает Wi-Fi. По пути следования планируется около 4-5 санитарных остановок длительностью по 30-40 минут.

Ранее в апреле россиянам рассказали о стоимости размещения в санаториях Анапы на майские праздники. Так, минимальная цена недельного тура по системе «все включено» обойдется на двоих в 24 тысячи рублей.