Россиянам назвали минимальную стоимость отдыха «все включено» в Анапе в мае

Сутки в санатории Анапы с питанием «все включено» обойдутся от 1,7 тысячи рублей

Неделя отдыха по системе «все включено» в санатории Анапы в мае обойдется на двоих в 24 тысячи рублей. Примеры цен на размещение в курортном городе на весенние праздники назвали специалисты TourDom.ru.

По словам коммерческого директора туроператора АЛЕАН, минимальная цена за проживание в отеле с питанием начинается от 1,7 тысячи рублей за ночь. Так, тур all inclusive в санаторий «Парус» с 1 по 8 мая можно приобрести за 24 тысячи рублей на двоих, в санаторий «Родник» — за 40 тысяч рублей.

Сутки в четырехзвездочном комплексе La Melia по системе «все включено» семье с ребенком обойдутся в 7,2 тысячи рублей, недельное размещение с 3 мая можно забронировать примерно за 50 тысяч рублей.

«С июня минимальная стоимость отдыха в трехзвездочных отелях поднимется до 2,6 тысячи рублей, а в четырехзвездочных — до 3,7», — оценила Булах.

Эксперты считают, что ценообразование будет зависеть от ситуации с закрытием аэропортов на юге России — так, на тех курортах, куда в настоящее время невозможно долететь прямым рейсом, сохраняется уровень цен прошлого года. «Вероятно, тарифы будут корректироваться ближе к лету», — предположили в TourDom.ru.

Ранее в апреле сообщалось, что россияне расхотели отдыхать на майские праздники на курортах Крыма, Анапы и Геленджика из-за того, что там по-прежнему закрыты аэропорты. Так, в туротрасли отметили, что многие путешественники начали отменять туры на черноморские курорты еще месяц назад, в основном это туристы, выбравшие регулярные рейсы.