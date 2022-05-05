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Россиянка отдохнула в Шри-Ланке и назвала страну бюджетной альтернативой Турции

Читательница «Тонкостей туризма» назвала Шри-Ланку бюджетной альтернативой Турции и Египту

Фото: Hendrik Cornelissen / Unsplash

Отдохнувшая в Шри-Ланке россиянка назвала страну «интересной и бюджетной альтернативой» Египту и Турции. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что купила путевку спонтанно, так как боялась внезапной отмены рейса. Тур на двоих на семь дней с питанием на базе завтраков обошелся ей в 117 тысяч рублей. «Не пожалели, что взяли отель на завтраках. Рядом много кафе, лавок с фруктами и магазинов, питаться в городе тут недорого», — отметила она.

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По словам читательницы портала, сезон дождей не помешал ей наслаждаться отдыхом. Тропические ливни бывали нечасто, но даже во время них было чем заняться. «Сидишь на террасе ресторана или купаешься в бассейне, смотришь в окно, а там шум океана перекликается с шумом дождя… Невероятно красиво!» — рассказала россиянка.

Тем не менее, туристка указала на некоторые проблемы в стране, с которыми сталкиваются отдыхающие из-за дефолта. Во-первых, бензин сейчас есть далеко не на всех заправках, поэтому россиянка посоветовала не брать машины на прокат. Во-вторых, в отелях и многих заведениях периодически отключают электричество. «Главное заранее успеть зарядить гаджеты и пауэрбанки», — предупредила она.

Ранее в мае посол Шри-Ланки в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге, рассказала о планах властей начать принимать карты платежной системы «Мир» в стране. По ее словам, туристы смогут расплачиваться за товару и услуги российскими картами уже в 2022 году.

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Мария Гейн
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