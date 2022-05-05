Врач Малышева заявила, что при боли в животе женщинам нужно сделать тест на беременность

Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева раскрыла порядок действий при боли в животе у взрослого человека. Рекомендации опубликованы в ее Telegram-канале.

Специалистка заявила, что женщинам при боли в животе нужно обязательно сделать тест на беременность. «Огромное количество случаев боли в животе у женщин связано с внематочной беременностью или какими-то ситуациями с яичниками», — объяснила она.

Женщинам, чей тест на беременность показал отрицательный результат, и мужчинам при боли в животе нужно сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости, добавила Малышева. «Вам делают УЗИ живота и выясняется, что у вас. То ли у вас увеличена печень и из-за отека болит капсула, то ли у вас мочекаменная болезнь, то ли острая кишечная непроходимость», — рассказала телеведущая.

Малышева уточнила, что первичный диагноз ставится именно после УЗИ. На основе результатов этого исследования врач может сразу назначить пациенту правильное лечение или же рекомендовать дополнительное обследование, заключила она.

Ранее Малышева рассказала о порядке действий при боли в шее. По ее словам, первым делом при таком состоянии нужно выпить любой обезболивающий препарат. Она также порекомендовала пациенту с этим симптомом сделать магнитно-резонансную томографию.