Британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил о планах взять перерыв в съемках

Британский актер Бенедикт Камбербэтч захотел сделать перерыв в карьере. Об этом сообщает IGN.

Артист заявил о планах отдохнуть от съемок после фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Размышляя о том, каким бы он был в альтернативный реальности, Камбербэтч предположил, что менее занятым.

«Я могу стать такой версией себя очень скоро. Это приятно — сделать небольшой перерыв», — сказал актер.

Ранее стало известно, что Камбербэтч решил разместить украинских беженцев у себя дома. Он сообщил, что решил принять участие в правительственной программе, в рамках которой представители общественности, благотворительные организации и предприятия смогут предлагать жилье беженцам.

«Каждый должен делать то, что может. Рекордное число людей вызвались принять людей в своих домах. Я сам надеюсь в этом поучаствовать», — пояснил актер.

45-летний Бенедикт Камбербэтч известен по таким фильмам и сериалам, как «Шерлок», «Доктор Стрэндж», «Человек-паук: Нет пути домой», «Игра в имитацию», «Стартрек: Возмездие» и «Черная месса».