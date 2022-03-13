Британский актер Бенедикт Камбербэтч сообщил, что разместит у себя украинских беженцев

Британский актер Бенедикт Камбербэтч решил разместить украинских беженцев у себя дома, сообщает Reuters.

Он сообщил, что решил принять участие в правительственной программе, в рамках которой представители общественности, благотворительные организации и предприятиям смогут предлагать жилье беженцам.

«Каждый должен делать то, что может. Рекордное число людей вызвались принять людей в своих домах. Я сам надеюсь в этом поучаствовать», — пояснил Камбербэтч.

9 марта верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что с момента начала российской спецоперации Украину покинули 2,1-2,2 миллиона человек.