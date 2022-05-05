Россиянам дали совет по выбору направления для отдыха

Гендиректор туроператора Уманский посоветовал отдыхать в Крыму из-за низкой загруженности

Генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский посоветовал идти на противотоках и выбирать менее загруженные туристические направления. Таким образом можно получить более интересные предложения в плане отдыха за меньшую стоимость. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Отдых = море

«80 процентов наших сограждан, эта статистика по большому счету не меняется последние годы, ассоциирует отпуск с отдыхом на море. Я не сторонник позиции о том, что надо избавляться от стереотипов. Тем более что отдых на море это и полезно и привычно. Отдых на море в этом году доступен», — рассказал Уманский.

Единственная проблема с черноморскими курортами заключается в логистике. Авиационное сообщение пока заблокировано, напомнил гендиректор «Алеана». Однако и из-за этой проблемы черноморские курорты теряют небольшой процент туристов, добавил он.

«В отличие от зарубежных туристических направлений, российские не так зависимы от авиационной перевозки. В последние годы людей, которые приезжали на море, используя для этого самолеты, было около 30 процентов. Поэтому около 60 процентов всех отдыхающих приезжали либо на поездах, либо использовали автомобильный транспорт», — поделился Уманский.

Идти в противоток

Ожидать, что спроса на курорты черноморского побережья не стоит. Однако стоит обратить внимание на те их них, что загружены меньше остальных.

Если уж и думать о какой-то дополнительной выгоде, о возможностях, то я бы рекомендовал людям двигаться в противотоки. Если у нас из всех наших черноморских курортов наименьшая загрузка, как показывают майские праздники, получается в Крыму, то я как раз и предложил бы туда отправляться. Потому что сокращающийся спрос приводит к тому, что ценообразование становится более лояльным и качество сервиса повышается Илья Уманский гендиректор туроператора «Алеан»

Также наименее загруженным в этом году будет Сочи, предположил Уманский. «Сочи и направление Абхазии, которое условно относится к внутреннему туризму по причине того, что туристы добираются туда через Сочи. Ввиду доступности авиационного сообщения с Сочи, в результате доступна и Абхазия, которая предлагает значительно более демократичные условия нежели на российских курортах, поэтому она так любима россиянами», — рассказал он.

Помимо отпуска на море, россиянам доступны и другие форматы отдыха. «Безусловно, надо дальше смотреть всю географию. Конечно, там начинаются несколько новые форматы отдыха. Явно не такие жаркие места, как на черноморском побережье. Остаются такие направления как курорты, расположенные на Волге, регионы с культурно-познавательными составляющими. Если обратиться к моему совету и отправиться в путешествие на противоток, то я бы посоветовал обратить внимание на наши столицы, которые в виду снижения деловой активности, получили низкую загрузку гостиничного номерного фонда. В виду этого очень привлекательные цены Москва и Санкт-Петербург сейчас предлагает для своих туристов», — поделился Уманский.

Также он порекомендовал обратить внимание на речные круизы. Из-за отсутствия иностранных туристов у этого направления высвободился потенциал, заметил эксперт. «Это было бы очень интересно для отдыха с детьми. Большое многообразие круизов по Волге в северном направлении, в направлении Ладоги, Санкт-Петербурга. в южном направлении вплоть до Ростова и Астрахани», — сообщил гендиректор «Алеана».

Каждый российский регион сейчас стремиться развить туристический потенциал, указал Уманский. Этим в том числе стоит пользоваться, посоветовал эксперт. По его словам, такие предложения отличаются свежестью, новизной туристической инфраструктуры и низкими ценами.

Ранее опрос сервиса Rambler&Co выявил, что более 80 процентов отечественных туристов, планирующих поездки в летний период, отправятся в путешествия по России. Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями стали прибрежные города на юге страны, куда планируют поехать 37 процентов респондентов. Регионы Центральной России в качествен места для отдыха выбрали 18 процентов опрошенных, Урал и Алтай — 10 процентов, Поволжье (Казань, Астрахань и другие города) — 8 процентов.