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Обокравший более 20 тысяч домов мужчина назвал способы защитить жилье от воров

Обокравший 20 тысяч домов британец Дэррил Кеннеди посоветовал, как защитить жилье от воров

Фото: Pixabay

Уроженец британского города Манчестер, обокравший более 20 тысяч домов, назвал действенные способы защитить жилье от воров. Его рекомендации приводит издание Manchester Evening News.

58-летний британец Дэррил Кеннеди занимался кражами со взломом с девяти лет. На нелегальную деятельность его вдохновил отец, который был профессиональным взломщиком. Мужчина орудовал не только в Великобритании, но и по всему миру, причем его жертвами, как правило, становились богатые и знаменитые люди. Он четыре раза попадал за решетку и, как уверяет, вышел на свободу другим человеком.

Желающим защититься от воров Кеннеди посоветовал установить камеры видеонаблюдения и договориться с соседями о том, чтобы присматривать за имуществом друг друга. По его словам, злоумышленник может стереть записи с камер, установленных во взломанном доме, но не сможет ничего сделать с записями камер на соседних зданиях. Именно поэтому преступники предпочитают дома, которые стоят особняком.

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Кеннеди предложил запирать межкомнатные двери, чтобы у преступника было меньше шансов попасть в разные помещения дома. Особенно это актуально, если вор оказывается в помещении, где в момент взлома есть жильцы: вряд ли он станет рисковать и вскрывать замки. Он также порекомендовал приобрести мягкое кресло-мешок на молнии, спрятать ценные вещи в него и поставить в детской или гостиной.

«Воры в первую очередь пойдут в спальню, потому что там обычно находятся драгоценности. Им не нужны детские вещи, и они особенно не хотят, чтобы дети просыпались, поэтому никогда не пойдут в детскую спальню», — объяснил Кеннеди.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар воры похитили 18-метровый чугунный мост весом 500 тонн. Злоумышленники под видом представителей департамента ирригации разрезали сооружение на части.

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Евгения Черкасова
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