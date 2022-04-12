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Воры похитили чугунный мост весом 500 тонн

The Hindu: воры в Индии украли 500-тонный чугунный мост

Фото: Ratika More / Globallookpress.com

В индийском штате Бихар воры похитили 18-метровый чугунный мост весом 500 тонн. Об этом сообщает The Hindu.

Воры разрезали сооружение на части под видом представителей Департамента ирригации. Они объясняли демонтаж моста тем, что он стал старым и ненадежным. Чтобы полностью разобрать конструкции и увезти их, злоумышленникам потребовалось три дня. Параллельно началось строительство нового бетонного моста через канал.

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Только после исчезновения моста местные жители осознали, что он был украден. «Еще три дня назад конструкции были на месте, но они неожиданно исчезли, и мы сообщили о произошедшем местным властям», — заявил житель деревни Амиявар Суреш Кумар.

Представители Департамента водных ресурсов приехали на место происшествия и подали заявление в полицию в отношении неустановленных людей. «Мы ведем расследование, чтобы установить, когда и при каких обстоятельствах был похищен мост», — заявил представитель местной полиции Субхаш Кумар.

Мост могли похитить люди, занимающиеся контрабандой чугуна. Поскольку они использовали тяжелую технику, то не вызвали подозрений у жителей. Украденный мост был построен около 45 лет назад.

Ранее сообщалось, что полицейские в немецком городе Циттау, земля Саксония, разыскивают грабителей, похитивших с дороги 60 тонн булыжников. На 300 квадратных метрах мостовой остался только песок.

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Алиса Дмитриева
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