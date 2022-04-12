Воры похитили чугунный мост весом 500 тонн

The Hindu: воры в Индии украли 500-тонный чугунный мост

В индийском штате Бихар воры похитили 18-метровый чугунный мост весом 500 тонн. Об этом сообщает The Hindu.

Воры разрезали сооружение на части под видом представителей Департамента ирригации. Они объясняли демонтаж моста тем, что он стал старым и ненадежным. Чтобы полностью разобрать конструкции и увезти их, злоумышленникам потребовалось три дня. Параллельно началось строительство нового бетонного моста через канал.

Только после исчезновения моста местные жители осознали, что он был украден. «Еще три дня назад конструкции были на месте, но они неожиданно исчезли, и мы сообщили о произошедшем местным властям», — заявил житель деревни Амиявар Суреш Кумар.

Представители Департамента водных ресурсов приехали на место происшествия и подали заявление в полицию в отношении неустановленных людей. «Мы ведем расследование, чтобы установить, когда и при каких обстоятельствах был похищен мост», — заявил представитель местной полиции Субхаш Кумар.

Мост могли похитить люди, занимающиеся контрабандой чугуна. Поскольку они использовали тяжелую технику, то не вызвали подозрений у жителей. Украденный мост был построен около 45 лет назад.

Ранее сообщалось, что полицейские в немецком городе Циттау, земля Саксония, разыскивают грабителей, похитивших с дороги 60 тонн булыжников. На 300 квадратных метрах мостовой остался только песок.