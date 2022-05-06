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В бундестаге призвали Бербок отправиться в Москву после визита в Киев

Глава партии АдГ в бундестаге призвал Бербок отправиться в Москву после визита в Киев

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и председатель бундестага Бербель Бас должны поддерживать диалог не только с Украиной, но и с Россией. Об этом заявил глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, передает ТАСС.

«Дипломатические переговоры лучше, чем поставки оружия. Но они не должны ограничиваться символическими поездками немецких политиков в Киев», — отметил политик.

Хрупалла призвал Баса и Бербок способствовать переговорам Москвы и Киева. «Бас и Бербок должны поддерживать переговорную нить не только с Украиной, но и с Россией. Поэтому им следовало бы по возможности из Киева отправиться в Москву», — заключил он.

Ранее Бербок заявила, что Германия несет ответственность за защиту Украины и всей Европы, о чем следует дать понять России. При этом дипломат подчеркнула, что правительство должно принимать решения исходя из того, как это скажется на благосостоянии Германии. Она добавила, что поставка оружия Киеву — вынужденная мера, необходимая для того, чтобы прекратить боевые действия.

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Анжелика Бережная
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