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Глава МИД Германии заявила об ответственности за Украину

Глава МИД ФРГ Бербок заявила об ответственности за защиту Украины и Европы от России

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что Германия несет ответственность за защиту Украины и всей Европы, о чем следует дать понять России. При этом дипломат подчеркнула, что правительство должно принимать решения исходя из того, как это скажется на благосостоянии Германии. Ее слова приводятся в интервью изданию Der Spiegel.

«Как правительство мы должны принимать решения не по настроению, а из чувства ответственности за будущее нашей страны. Эта ответственность включает в себя поддержку Украины, которая также защищает нашу европейскую безопасность. И я считаю сильной стороной нашего общества то, что сейчас нет ликования по поводу новых поставок танков [для Украины]. Потому что ясно одно — это оружие убивает», — заявила Бербок.

Она добавила, что поставка оружия Киеву — вынужденная мера, необходимая для того, чтобы прекратить боевые действия.

Ранее стало известно, что правительство Германии планирует одобрить поставки Украине ЗСУ типа «Гепард». Речь идет о порядка 50 зенитных самоходных установках, которые бундесвер уже списал. Поставками займется оружейная компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann, которая получила на это соответствующее разрешение.

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Виктория Кондратьева
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