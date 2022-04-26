Германия приготовилась поставлять Украине танки

Правительство Германии планирует одобрить поставки Украине ЗСУ типа «Гепард»

Федеральное правительство Германии планирует разрешить поставки танков Украине. О готовности немецкого правительства поставлять бронированные боевые машины пишет издание Süddeutsche Zeitung.

Как уточняет издание Spiegel, речь идет о порядка 50 зенитных самоходных установках (ЗСУ) типа «Гепард», которые бундесвер уже списал. Поставками займется оружейная компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann, которая уже получила на это соответствующее разрешение. Планируется, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт объявит о поставках во время визита на военную базу «Рамштайн».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин отказывается поставлять украинской армии тяжелое вооружение. По его словам, средства для транспортировки войск и артиллерию можно «пустить в дело быстро». По мнению политика, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно оружие, которым можно было бы пользоваться без длительного обучения и сложной логистики. В таком случае они могут использовать его без участия военнослужащих НАТО.

Также сообщалось, что ФРГ вместо поставок вооружений Украине передаст современные танки странам Восточной Европы, готовым отправить Киеву военную технику времен СССР.