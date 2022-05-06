Россиянин убил знакомого топором, расчленил его тело и спрятал в сарае

Под Хабаровском мужчина убил знакомого топором, расчленил его тело и спрятал в сарае

В Хабаровском крае 34-летний россиянин предстанет перед судом по делу об убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

По версии следствия, в мае 2018 года в поселке Известковый Амурского района мужчина поссорился со знакомым и ударил его топором по голове, отчего тот скончался на месте. После этого он расчленил тело оппонента и спрятал в сарае возле дома, а его вещи выбросил в лесу.

Позже в полицию обратилась мать потерпевшего, которая рассказала, что уже несколько дней не видела сына. Отчим погибшего пошел к новому жителю поселка, которому его пасынок продал мотоцикл. Им оказался обвиняемый, который заявил, что ничего не знает о местонахождении пропавшего мужчины, а затем уехал из поселка.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили в доме злоумышленника следы крови, а в его сарае — тело потерпевшего. Предполагаемого убийцу задержали в Ростовской области; там он совершил ряд имущественных преступлений. Когда следователи предъявили ему обвинение в убийстве, он признался в содеянном.