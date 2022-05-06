Бывшего начальника полиции Армении задержали на акции протеста

Бывший начальник полиции Армении Валерий Осипян задержан во время акции протеста в Ереване

Бывшего начальника полиции Армении Валерия Осипяна задержали во время акции протеста в Ереване. Об этом сообщает News.am.

Всего с утра 6 мая в Ереване были задержаны 48 протестующих. Им вменяется неподчинение требованию полицейского.

Накануне один из участников акции за отставку правительства в Ереване умер от остановки сердца.

Протесты начались в конце апреля на фоне переговоров о мире между Ереваном и Баку. Оппозиция полагает, что договор, который премьер-министр Никол Пашинян может подписать с Азербайджаном, способен поставить под угрозу суверенитет Армении и безопасность жителей Нагорного Карабаха.