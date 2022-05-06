Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Бывшего начальника полиции Армении задержали на акции протеста

Бывший начальник полиции Армении Валерий Осипян задержан во время акции протеста в Ереване

Кадр: NEWS AM / YouTube

Бывшего начальника полиции Армении Валерия Осипяна задержали во время акции протеста в Ереване. Об этом сообщает News.am.

Всего с утра 6 мая в Ереване были задержаны 48 протестующих. Им вменяется неподчинение требованию полицейского.

Накануне один из участников акции за отставку правительства в Ереване умер от остановки сердца.

Протесты начались в конце апреля на фоне переговоров о мире между Ереваном и Баку. Оппозиция полагает, что договор, который премьер-министр Никол Пашинян может подписать с Азербайджаном, способен поставить под угрозу суверенитет Армении и безопасность жителей Нагорного Карабаха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова президента Польши об исчезновении границы с Украиной
Невзорова заочно арестовали
В Минкульте прокомментировали публикацию связанного с мобилизацией приказа
Еврокомиссия оценила сумму финансовой поддержки Украины
Глава офиса Зеленского пригласил Джоли снова посетить Украину
Сильный взрыв произошел в жилом доме в центре Мадрида
В Европе нашли способ снизить зависимость от российского газа
Россиянин убил знакомого топором, расчленил его тело и спрятал в сарае
Ведущая Первого канала раскритиковала запрет Instagram в России
В России новую инициативу ФИФА посчитали убийством футбола
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.