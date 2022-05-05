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На демонстрации в Ереване умер протестующий

Участник акции протеста в Ереване умер от остановки сердца

Фото: Photolure / Reuters

Один из участников акции за отставку правительства в Ереване умер от остановки сердца. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на представителя Ереванского государственного медуниверситета.

Трагедия произошла в палаточном лагере на площади Франции. Протестующего, почувствовавшего себя плохо, передали врачам скорой помощи, которые дежурили неподалеку. Личность участника демонстрации установить не удалось.

«В больнице были осуществлены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, оказались безрезультатными», — заявили в университете.

Протесты в армянской столице начались в конце апреля на фоне переговоров о мире между Ереваном и Баку. Оппозиция полагает, что договор, который премьер Армении Никол Пашинян может подписать с представителями Азербайджана, способен поставить под угрозу суверенитет государства и безопасность жителей Нагорного Карабаха.

С 1 мая демонстрации в Ереване проходят ежедневно. В них участвуют тысячи несогласных. 4 мая Служба национальной безопасности Армении сообщила о планах протестующих захватить здание парламента и усилила его охрану.

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Алевтина Запольская
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