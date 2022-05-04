Стало известно о планах протестующих захватить здание парламента Армении

СНБ Армении заявила о планах армянских демонстрантов захватить здание парламента

Недовольные политикой премьер-министра Никола Пашиняна армянские демонстранты в среду, 4 мая, могут предпринять попытку штурма парламента. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на заявление Службы национальной безопасности (СНБ) страны.

Спецслужбам стало известно, что инициаторы массовых акций могут вынудить протестующих нарушить общественный порядок и спровоцировать столкновения с правоохранителями. Демонстранты могут захватить здание парламента после сбора на площади Франции в центре Еревана.

«СНБ строго предупреждает организаторов собрания и их участников воздержаться от совершения противоправных действий, в противном случае всю ответственность за произошедшее будут нести их организаторы», — заявили представители ведомства.

Протесты в Ереване начались в конце апреля на фоне переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном. Оппозиция полагает, что договор, который премьер может подписать с представителями Баку, может угрожать суверенитету государства и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

С 1 мая демонстрации в Ереване проходят ежедневно. В них участвуют тысячи несогласных. 3 и 4 мая полиция провела серию задержаний на акциях, однако митинги не прекращаются до сих пор.