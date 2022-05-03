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Полиция задержала десятки человек на протестах в Армении

Полиция Армении задержала десятки протестующих, в том числе сына бывшего президента страны

Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС

Полиция Армении задержала десятки человек на массовых протестах, развернувшихся на улицах Еревана. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, правоохранители задержали более 70 участников акций, требующих отставки премьера страны Никола Пашиняна. Кроме того, сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян сообщил, что он также оказался среди задержанных на митинге.

Перед задержаниями оппозиционные демонстранты дошли до здания правительства. На данный момент оно оцеплено полицией. Протестующие начали скандировать лозунги с требованием отставки главы кабмина.

2 мая сообщалось, что полицейские задержали как минимум 244 оппозиционных активиста. Они, по данным правоохранителей, не выполняли законные требования полиции. За день до этого во время выступления вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян объявил, что участники протестов уже доказали, что у нынешнего руководства нет мандата. Протесты продолжаются в стране с 1 мая, граждане планируют новые акции.

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Виктория Кондратьева
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