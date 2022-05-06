В отношении журналиста Азара составили протокол из-за поста в соцсети

В отношении журналиста Азара возбудили административное дело о дискредитации ВС России

В отношении журналиста «Новой газеты» Ильи Азара был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ) из-за поста в соцсети. Об этом сообщает РБК.

Соответствующее дело было возбуждено по части 2 статьи 20.3.3 кодекса об административных правонарушениях РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан).

Отмечается, что поводом для протокола стала публикация журналиста в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). О каком именно посте идет речь, не уточняется.

Азар заявил РБК, что не согласен с протоколом и намерен его обжаловать.

В марте 2021 года Азар был арестован на 15 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил шествия, митинга или пикетирования. Уточнялось, что журналист призывал людей присоединиться к несогласованной акции 12 марта 2020 года, участники которой выступали против внесения изменений в Конституцию России.

Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за дискредитацию использования ВС РФ 4 марта. Максимальное наказание для физических лиц по ней составляет штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.