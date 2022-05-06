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Названы два главных правила безопасного похода в баню

Терапевт Хухрев предупредил, что поход в баню после употребления алкоголя вредит здоровью

Фото: Max Vakhtbovych / Pexels

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что поход в баню может принести как пользу здоровью, так и вред. В беседе с радио Sputnik он назвал два главных правила, которые помогут сделать поход в баню безопасным.

По словам медика, в первую очередь важно не «насиловать» свой организм в парной, стараясь просидеть в ней как можно дольше. Уходить надо при первых же признаках недомогания, слабости или затруднении дыхания. При этом нельзя долго находиться в парилке при температуре выше 95 градусов, даже если самочувствие хорошее.

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Также Хурев заявил, что вопреки устоявшимся традициям поход в баню после употребления алкоголя противопоказан. «Спиртное нарушает терморегуляцию организма, поэтому велик шанс, что заходить в парилку после употребления алкоголя будет вредно, а не полезно», — предупредил он, добавив, что лучше пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

Ранее медики развеяли миф о пользе бани и сауны при простуде. По их словам, посещение парилки может привести к ухудшению состояния простуженного человека, а легкие симптомы инфекции способны серьезно из-за этого усугубиться.

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Наталья Обрядина
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