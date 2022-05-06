В СКР возбудили дело после обстрела ВСУ колонны автомобилей с беженцами

В СКР возбудили дело после обстрела ВСУ колонны автомобилей с беженцами под Харьковом

В отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других украинских формирований возбудили дело об убийстве и покушении на него после обстрела колонны с беженцами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 мая 2022 года недалеко от поселка Старый Салтов украинские военные обстреляли колонны автомобилей с мирными жителями, двигавшиеся в сторону Харькова. В результате трое беженцев, в том числе один ребенок, погибли. Еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

Сейчас следователи устанавливают, какие украинские подразделения находились в этом районе, и кто конкретно был причастен к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что в СКР установили причастность командира ВСУ Алексея Майстренко к обстрелу Донецка.