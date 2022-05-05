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В СКР установили причастность командира ВСУ к обстрелу Донецка

В СКР возбудили дело в отношении командира ВСУ после обстрела Кировского района Донецка

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российские следователи возбудили дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении командира 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Алексея Майстренко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 мая военнослужащие этой бригады, выполняя приказы Майстренко и других должностных лиц из Минобороны Украины, обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка. В результате были ранены девять человек, которые находились внутри маршрутки и рядом с ней, еще один местный житель погиб.

В ведомстве отметили, что Майстренко уже является фигурантом ряда дел об обстрелах мирного населения Донбасса, ему заочно предъявлено обвинение. Сейчас СКР устанавливает имена других украинских военных, причастных к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили дело в отношении первого заместителя командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенанта Николая Янчия. Он вместе с другими военными произвел массированные обстрелы из тяжелых видов вооружения городов Первомайск, Рубежное, Золотое-5 и Ирмино, а также населенных пунктов Новотошкоское и Варваровка в ЛНР.

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Елизавета Новикова
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