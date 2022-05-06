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В Турции начали продавать жилье за биткоины

Застройщики в Турции и ОАЭ начали продавать квартиры за биткоины

Фото: Luke Michael / Unsplash

В Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) появилась возможность покупать жилье с помощью криптовалюты. По словам руководителя центра новостроек компании «Этажи» Сергея Зайцева, девелоперы в этих странах начали продавать квартиры за биткоины, его слова передают «Известия».

На данный момент подобные расчеты являются одними из самых безопасных. Цена в договоре указывается в евро, а криптовалюта конвертируется по биржевому курсу с комиссией от 1,5 до 3 процентов. Зайцев посоветовал выбирать турецкое жилье с осторожностью — брать квартиру только в достроенном доме и фиксировать курс криптовалюты в момент покупки.

Стоимость наиболее доступных квартир в популярных у граждан России городах Турции начинается от 1,5 биткоина — зачастую это небольшое жилье в районе со слаборазвитой инфраструктурой. Цены на двухкомнатные квартиры с отдельной кухней, доступом к бассейну, фитнес-залу и другим удобствам начинаются от двух биткоинов. По такой же стоимости можно приобрести жилье и в ОАЭ.

В апреле эксперты сообщили о резком подорожании турецких квартир из-за наплыва россиян, украинцев и белорусов. За первый квартал 2022 года спрос на недвижимость в евразийской стране вырос на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м.

Александра Качан
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