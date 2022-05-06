Мужчина попал под четыре машины подряд и погиб

Taiwan News: жителя Тайбэя сбили четыре автомобиля подряд

Житель Тайваня попал под четыре автомобиля подряд и погиб. Об этом сообщает Taiwan News.

Серия ДТП с участием 41-летнего мужчины произошла в столице страны, Тайбэе, в воскресенье, 2 мая. Ночью местный житель по фамилии Чуан переходил улицу во время сильного ливня. Он не успел добраться до тротуара, когда светофор переключился на красный. Тогда тайванец решил пробежать остаток пути. В этот момент его сбила машина такси.

Водитель по фамилии Тин остановился у обочины, чтобы оказать помощь мужчине, но через мгновенье пострадавшего переехал еще один автомобиль, который двигался на большой скорости и скрылся с места происшествия. Тут же Чуана переехала и третья машина, после чего остановилась.

Через минуту Тин, который первым сбил мужчину, заметил, что к месту происшествия приближается грузовик. Он выбежал на дорогу, чтобы предупредить водителя о том, что на дороге лежит пострадавший, но управлявший грузовиком мужчина не сбавил хода. Тину пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы не попасть под колеса, а грузовик переехал Чуана.

К моменту прибытия на место врачей скорой помощи Чуан был еще жив, несмотря на тяжелые травмы головы и конечностей. Его успели доставить в больницу, где он скончался.

Полиции удалось разыскать всех четверых водителей и сейчас против них выдвинуты обвинения в убийстве по неосторожности. Как выяснилось, один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения и сильно превысил скорость. Тин утверждает, что видел только зеленый сигнал светофора, но не заметил Чуана из-за сильного ливня и плохого освещения.

Следователи считают, что причиной смерти тайванца стало сочетание сильного дождя, слабого уличного освещения и нарушения скоростного режима, которое допустили водители.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме мать в последний момент спасла ребенка из-под колес грузовика. Инцидент был заснят камерой одного из водителей.