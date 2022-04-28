Молниеносная реакция позволила матери спасти ребенка из-под колес грузовика

Times of India: во Вьетнаме мать в последний момент спасла ребенка из-под колес грузовика

Молниеносная реакция матери во Вьетнаме позволила ей в последний момент спасти упавшего под колеса ребенка. На видео произошедшего обратило внимание издание Times of India.

На сделанной во вьетнамской провинции Намдинь записи видно, как мать и ребенок едут по дороге на заднем сидении мотоцикла. Неожиданно мотоцикл задевает движущийся в попутном направлении автомобиль.

Пассажиры мотоцикла падают на дорогу, причем ребенок вылетает прямо под колеса встречного грузовика. Женщина молниеносно хватает ребенка, тянет к себе и в результате спасает ему жизнь.

Все пострадавшие отделались незначительными травмами. Запись стала вирусной в соцсетях и набрала более пяти миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что молниеносная реакция жительницы китайского города Шэнчжоу, провинция Чжэцзян, спасла подругу от потерявшего управление внедорожника. Женщины упали на землю за мгновение до того, как автомобиль вылетел на ступени и врезался в припаркованный седан и в стеклянные двери гостиницы.