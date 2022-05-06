На фабрике Nestle обнаружены мешки с кокаином

Полиция Швейцарии изъяла более 500 килограммов кокаина на кофейной фабрике Nestle

Полиция Швейцарии обнаружила и изъяла партию кокаина, замаскированную под груз кофейных зерен из Бразилии для фабрики Nespresso в городе Фрибург, принадлежащей швейцарской компании Nestle. О находке сообщает агентство AFP.

По данным полиции, в результате обыска пяти контейнеров в мешках из-под кофейных зерен было найдено более 500 килограммов неизвестного вещества. После проведенной экспертизы стало ясно, что это был кокаин. Суммарная стоимость груза оценивается более чем в 50 миллионов швейцарских франков (51 миллион долларов).

Пресс-служба полиции подчеркнула, что найденная партия наркотиков не попала в продукцию на предприятии.

Ранее стало известно, что полиция США экстрадировала экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, чтобы подвергнуть суду по обвинениям в торговле оружием и наркотиками. Как сообщили в Минюсте США, Эрнандес заключил сделку с контрабандистами на транспортировку крупной партии кокаина из Центральной и Южной Америки в Соединенные Штаты. Кроме того, у бывшего президента Гондураса в незаконном хранении были обнаружены взрывчатка, автоматы и пулеметы.