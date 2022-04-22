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Экс-президента Гондураса экстрадировали в США

Экс-президента Гондураса Эрнандеса экстрадировали в США, чтобы подвергнуть суду
Хуан Орландо Эрнандес (в центре)

Хуан Орландо Эрнандес (в центре). Фото: Fredy Rodriguez / Reuters

Экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса экстрадировали в США, чтобы подвергнуть суду по обвинениям в торговле оружием и наркотиками. Об этом сообщает CNN.

По заключению Минюста США, Эрнандес заключил сделку с контрабандистами на транспортировку крупной партии кокаина из Центральной и Южной Америки в Соединенные Штаты. Кроме того, у бывшего президента Гондураса в незаконном хранении были обнаружены взрывчатка, автоматы и пулеметы.

«Как указано в обвинительном заключении, Эрнандес злоупотреблял своим положением на посту президента Гондураса с 2014 по 2022 годы, чтобы управлять страной, как наркогосударством», — заявил в четверг на пресс-конференции генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

25 января в Мексике, рядом со своим домом в Тихуане, была застрелена журналистка Лурдес Мальдонадо, ранее выигравшая суд против бывшего губернатора штата Нижняя Калифорния Хайме Бонильи Вальдеса. С 2021 года Мальдонадо находилась под защитой федерального правительства.

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Николай Чигасов
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