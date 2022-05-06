Кладоискатели нашли 161 римскую монету под собственным туристическим лагерем

Independent: друзья обнаружили клад древнеримских монет в шести шагах от своей палатки

Друзья-кладоискатели поехали в поход на выходные в графство Уилтшир, Великобритания, и нашли клад с древнеримскими монетами в шести шагах от своей палатки. Об этом сообщает Independent.

63-летний Мик Рэй, 53-летний Роберт Эбботт и 59-летний Дейв Аллен поехали на выходные в поход. Друзья разбили туристический лагерь в поле вблизи старинной деревни Пьюси.

После завтрака Эбботт включил металлоискатель и быстро обнаружил под землей металлические предметы в шести шагах от собственной палатки. Сначала он нашел только выброшенные кем-то колышки от палатки, но затем начал копать глубже и извлек из-под земли римскую серебряную монету силикву, которой, предположительно, около 1600 лет.

Рэй и Аллен начали помогать другу копать и вскоре обнаружили десятки других монет. К концу выходных мужчины нашли в общей сложности 161 монету, в том числе серебряную силикву и милиарисии, датируемые 340-402 годами нашей эры. Они сложили находки в походную раковину для мытья посуды.

Эбботт подчеркнул, что перед этим компания приезжала в это же место на неделю. Тогда они тоже занимались кладоискательством, но только сейчас поняли, что разбили лагерь на том месте, где были сокровища.

Монеты будут выставлены на аукционе Noonans в Лондоне. Оценочная стоимость лота составляет от 30 до 40 тысяч фунтов (2,4 — 3,2 миллиона рублей).

Представитель аукциона Найджел Миллс заявил: «Фактически все монеты — как новые, им даже не потребовалась чистка. Сокровище было захоронено во времена, когда римское правление в Британии императора Гонория стало нежизнеспособно, так как армию отозвали на защиту других провинций. В 410 году нашей эры Гонорий заявил, что Британия должна защищаться самостоятельно. В результате Британия стала островом сокровищ конца IV — начала V столетий. Здесь находят золотые и серебряные римские монеты и клады с украшениями, которые местное население закапывало, прежде чем стать жертвой саксонских набегов».

Часть найденных монет друзья оставили себе, еще две монеты попали в коллекцию Британского музея.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель-любитель нашел редчайшую монету, стоимость которой оценили в 140 тысяч фунтов стерлингов. Пенсионер вспоминает, что стер с попавшейся ему монеты землю, увидел заднюю лапу крупной кошки и подумал: «Не может быть, чтобы это был леопард — они встречаются реже, чем зубы у куриц».

