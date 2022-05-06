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В США заявили о проводимой Россией скрытой мобилизации

Newsweek: Россия восполнила военные потери в ходе спецоперации за счет скрытой мобилизации

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Россия уже восполнила кадровые военные потери в ходе проведения российской спецоперации на Украине за счет скрытой мобилизации, без проведения всеобщих официальных призывных мероприятий. О проводимой властями России мягкой политике военной повинности сообщило американское издание Newsweek.

По мнению старшего аналитика международной организации Crisis Group Олега Игнатова, на данный момент у российских властей не стоит острой проблемы нехватки личного состава для участия в военной спецоперации. «Как я понимаю, [власти] нашли достаточно людей, которые готовы подписать контракт. Конечно, у них все еще есть проблемы, ведь их еще нужно обучить. Это не возымеет немедленного эффекта. Но я не думаю, что эта проблема стоит так остро», — заявил аналитик из США.

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Игнатов назвал эти меры скрытой мобилизацией, с помощью которой российские власти рассчитывают решить кадровые проблемы без дорогостоящей федеральной мобилизации, которая могла бы снизить уровень поддержки населения и увеличить и без того огромные траты оборонного бюджета государства. «Если у вас уже есть скрытая мобилизация, уже есть много солдат, чтобы вести военные действия, почему вы должны объявлять официальную мобилизацию?» — констатировал он.

Также аналитик отметил, что, по его мнению, нет абсолютно никаких явных доказательств того, что президент России Владимир Путин «готовится к чему-то большему», чем то, что есть сейчас.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о всеобщей мобилизации в России. Он назвал эти слухи неправдой и чушью, подчеркнув, что не стоит прислушиваться к подобного рода сообщениям. Официальный представитель Кремля тогда добавил, что никакой вероятности того, что Россия официально объявит Украине войну 9 мая, нет.

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Дмитрий Сотак
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