В России выявили 5541 случай коронавируса за сутки

Оперштаб сообщил о выявлении 5541 нового случая заболевания коронавирусом за сутки

В России за последние сутки выявили 5541 случай заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 216 719. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 6 мая.

Днем ранее число выявленных случаев составило 5011.

Больше всего заболевших выявили в Москве (526), Санкт-Петербурге (364) и в Краснодарском крае (211). Меньше всего — в Магаданской области, Чечне и в Туве (по 1 случаю).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2845. За этот же период 9 408 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 588 067.