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В России выявили 5011 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 5011 случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 5011 случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 5 мая.

Днем ранее число заражений составило 5093.

Больше всего заболевших выявили в Москве (393), Санкт-Петербурге (349) и в Татарстане (201).

В оперштабе отметили, что за прошлые сутки были госпитализированы 3248 человек. Кроме того, выписались в связи с выздоровлением 8723 пациента.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 139 летальных исходов, добавили в оперштабе.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новых вариантов коронавируса в России не выявлено, в регионах доминирует стелс-омикрон.

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Анна Щербакова
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