В России выявили 5093 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 5093 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 5093 случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 206 167. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 4 мая.

Днем ранее число заражений составило 5466.

Больше всего заболевших выявили в Санкт-Петербурге (328), Москве (282) и в Татарстане (204). Меньше всего — в Магаданской области (1 случай), в Республике Тува (2 случая) и в Северной Осетии (4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1398. За этот же период 6 664 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 569 936.

За сутки умерли 129 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончался 376 421 человек.