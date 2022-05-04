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В России выявили 5093 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 5093 случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 5093 случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 206 167. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 4 мая.

Днем ранее число заражений составило 5466.

Больше всего заболевших выявили в Санкт-Петербурге (328), Москве (282) и в Татарстане (204). Меньше всего — в Магаданской области (1 случай), в Республике Тува (2 случая) и в Северной Осетии (4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1398. За этот же период 6 664 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 569 936.

За сутки умерли 129 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончался 376 421 человек.

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Анастасия Шейкина
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