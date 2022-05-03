В России выявили 5466 новых случаев коронавируса

Оперштаб: за 2 мая в России выявлено 5466 новых случаев коронавируса

За сутки 2 мая в России было выявлено 5466 новых случаев COVID-19, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Из них был госпитализирован 1441 человек, что на 25 процентов больше по сравнению с предыдущими сутками (1152 человека). Выздоровели и были выписаны 7052 человека.

Кроме того, подтверждено, что 125 пациентов скончались от коронавируса.

Больше всего заражений за 2 мая зарегистрировали в Санкт-Петербурге (356), Москве (250) Татарстане (208) и в Волгоградской области (198).

Общее число заболевших коронавирусом за время пандемии в России составило 18 201 074 человека.