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В России выявили 6207 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 6207 случаев коронавируса за сутки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

За минувшие сутки в России выявили 6207 случаев коронавируса. Об этом сообщается в понедельник, 2 мая, на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне днем число новых случаев составило 7047.

В оперштабе уточнили, что за прошлые сутки в России были госпитализированы 1152 человека, на 20,1 процента меньше по сравнению с 1 мая. Кроме того, в стране за минувшие 24 часа выписались в связи с выздоровлением 7502 человека. Это на 14,1 процента меньше по сравнению с предыдущим днем.

За прошлые сутки в стране было зарегистрировано 136 летальных исходов. Накануне скончались 147 пациентов.

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Анна Щербакова
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