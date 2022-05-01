Оперштаб сообщил о выявлении 7047 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 7047 случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших за все время пандемии составило 18 189 401, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Днем ранее число новых случаев составило 7363.

Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (455), Санкт-Петербурге (421) и в Московской области (307). За прошедшие 24 часа количество госпитализированных пациентов с COVID-19 составило 1442. При этом выздоровело 8733, а общий показатель выздоровлений за всю пандемию — 17 548 718.

Ранее академик РАН, вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил в интервью «Ленте.ру», что существенный подъем заболеваемости коронавирусной инфекции в России ожидается к середине осени.