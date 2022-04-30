Оценена вероятность новых рекордных показателей заболеваемости COVID-19

Вирусолог Зверев счел маловероятным рекордный рост заболеваемости COVID-19 в России

Существенный подъем заболеваемости коронавирусной инфекции в России ожидается к середине осени. При этом ждать новых рекордов по числу выявленных случаев заражения не стоит. Об этом «Ленте.ру» рассказал академик РАН, вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Новый подъем

После майских праздников есть вероятность небольшого роста заболеваемости COVID-19 в России. По оценке вирусолога, показатели будут зависеть от числа поездок граждан в другие страны.

«Пока не очень понятно, каким будет подъем заболеваемости через месяц. Все будет зависеть от того, поедут ли во время майских праздников куда-нибудь люди. Они могут привезти вирус. Когда мы рассуждаем, надо понимать, что есть Москва, где эпидемия опережает все другие регионы, и есть регионы, где пандемия еще не закончилась и есть прирост заболеваемости. Но, исходя из опыта, думаю, что не должно быть серьезного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в этот период», — объяснил он.

Летом у нас обычно другие проблемы — это подъем вирусных и бактериальных кишечных заболеваний Виталий Зверев вирусолог

Значительный рост числа заболевших Виталий Зверев прогнозирует в холодное время года.

«Если чего-то ожидать, то в начале зимы — середине осени. Все опять будет зависеть от того, насколько изменится этот штамм коронавируса. Пока он меняется, что называется, в лучшую сторону. Мы видим, что тяжелых форм заболевания гораздо меньше, научились правильно лечить тех, у кого серьезная форма заболевания. Смертность от коронавирусной инфекции снижается везде, не только у нас. Таких серьезных подъемов, как были в прошлом году, с такими последствиями, думаю, больше уже не будет», — отметил академик РАН.

Коллективный иммунитет

Как рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, подъем заболеваемости коронавирусом к лету связан со снижением коллективного иммунитета. По словам Виталия Зверева, после появления омикрона точных данных о популяционном иммунитете нет.

«Во-первых, мы не знаем продолжительность иммунитета после омикрона и не очень понимаем, каким образом этот иммунитет измерять. У нас сейчас используют только метод определения уровня антител к S-белку коронавируса. Это важный показатель, но не основной, потому что после заболевания всегда возникает так называемый клеточный иммунитет, то есть клеточная память. Возникают долгоживущие лимфоциты, которые потом реагируют на попадание инфекции. Что касается омикрона, то нет серьезных научных данных, чтобы на эту тему рассуждать», — объяснил вирусолог.

Я не видел серьезных публикаций, что люди болели омикроном по несколько раз. Если он сильно не изменился, то коллективный иммунитет есть Виталий Зверев вирусолог

Таким образом, наиболее подвержены риску те, кто не болел омикроном и не прививался, отметил специалист.

«Да, для них определенный риск есть. Омикрон по сравнению с дельтой изменился настолько, что люди, которые переболели дельтой, могут и заболеть повторно уже омикроном. У нас есть большое число вакцинированных, причем не против дельты, а против уханьского варианта. Здесь люди, которые занимались вакцинацией, должны сказать, насколько у них сократился этот иммунитет, потому что после болезни и прививки он разный», — заключил Виталий Зверев.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев посоветовал россиянам во время длинных майских выходных чаще находиться на свежем воздухе. По его словам, это снизит риск заражения COVID-19.

