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Психолог рассказал о связи коронавируса с шизофренией

Психолог Донин заявил, что коронавирус может ускорить проявление шизофрении

Фото: Pixabay

Психолог Слава Донин в беседе с Ura.ru рассказал, что существует связь между коронавирусной инфекцией и появлением у человека шизофрении.

«Сама коронавирусная инфекция не вызывает шизофрению, но может ускорить проявление дебюта. Например, если человек лежал под ИВЛ и боролся за свою жизнь, испытывая при этом колоссальный стресс, а его мозг — кислородное голодание», — заявил специалист.

Он пояснил, что COVID-19 может также привести к развитию других психических расстройств, таких как тревожное расстройство, депрессия, а также посттравматическое стрессовое расстройство. Эксперт отметил, что коронавирус так или иначе связан с кислородным голоданием мозга и интоксикацией, в связи с чем у пациентов, перенесших инфекцию, могут появляться или обостряться заболевания неврологического и психиатрического спектра.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в шутливой форме «отказался» отслеживать людей и собирать всю информацию о них с помощью вакцин от COVID-19, заявив, что не знает, что мог бы делать с такими данными и зачем они ему.

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Марина Совина
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