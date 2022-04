Билл Гейтс пошутил об отслеживании людей с помощью вакцин от коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс «отказался» отслеживать людей с помощью вакцин от COVID-19

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в шутливой форме «отказался» отслеживать людей и собирать всю информацию о них с помощью вакцин от COVID-19, заявив, что не знает, что мог бы делать с такими данными и зачем они ему. Цитату приводит Newsweek.

Гейтс пошутил об отслеживании вакцинированных от коронавируса во время выступления на шоу TED. Отвечая на вопрос о том, как реагировать на критику в адрес разработчиков препаратов от COVID-19, Гейтс ответил, что было бы странно, если бы его корпорация действительно заявила о своей причастности к появлению пандемии и о желании «использовать вакцины для убийства людей».

В феврале стало известно, что Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic). Предполагается, что она будет опубликована 3 мая.