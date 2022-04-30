Россиянам дали совет по снижению риска заражения коронавирусом в праздники

Врач Малышев дал совет провести майские праздники на воздухе, чтобы снизить риски COVID

Врач-инфекционист Николай Малышев дал совет россиянам по снижению риска заражения коронавирусом во время майских праздников. Его слова приводит РИА Новости.

«На свежем воздухе больше времени проводите, а не в помещении», — заявил специалист в ответ на вопрос, как минимизировать вероятность заболеть COVID-19 за длинные выходные.

Ранее академик РАН Василий Акимкин высказался о будущем коронавируса. По его словам, его эволюция будет продолжаться. Новые варианты COVID-19 со временем могут стать более заразными, но менее патогенными, считает специалист.

