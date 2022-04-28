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Иммунолог назвал опасность бессимптомной формы стелс-омикрона

Врач Болибок назвал постковидный синдром опасностью бессимптомной формы стелс-омикрона

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Стелс-омикрон, который доминирует среди всех вариантов COVID-19 в России, может быть опасен при бессимптомном течении. Его опасность назвал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает Ura.ru.

По его словам, после болезни у пациентов — особенно у тех, кто был привит или переболел и не знал о перенесенной болезни, — появляются недомогания. В их числе тошнота, головные боли, туман в голове и общая слабость. Проблема заключается в том, что после COVID-19 россияне не могут взять больничный и у них возникают сложности в лечении.

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«Больничный лист поликлиника им не открывает, так как температуры нет, давление нормальное. Граждане берут очередной отпуск, потом — отпуск за свой счет. И это трагедия, особенно для работающих пенсионеров, потому что они в итоге они не так и восстанавливаются, и вынуждены оставить свою должность», — сказал специалист.

Ранее академик РАН Василий Акимкин высказался о будущем коронавируса. По его словам, его эволюция будет продолжаться. Новые варианты COVID-19 со временем могут стать более заразными, но менее патогенными, считает специалист.

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Анастасия Шейкина
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