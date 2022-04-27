В РАН высказались о будущем COVID-19

Академик РАН Акимкин заявил, что новые варианты COVID-19 могут быть более заразными

Новые варианты COVID-19 со временем могут стать более заразными, но менее патогенными. Такое мнение о будущем инфекции в среду, 27 апреля, высказал директор ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин, передает ТАСС.

Выступая на конгрессе «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2022», эксперт отметил, что эволюция коронавируса будет продолжаться.

Он подчеркнул, что сейчас в России среди всех вариантов омикрон-штамма COVID-19 доминирует подвариант стелс. Академик РАН добавил, что доля детей среди заболевших коронавирусом в 2022 году возросла почти до 18 процентов; в 2020 и 2021 годах она составляла менее 10 процентов.

Акимкин указал, что в первые два года пандемии тяжелые случаи среди всех пациентов составляли три процента. Теперь же тяжесть течения коронавирусной инфекции не превышает более 0,5 процента, констатировал он.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов не увидел риска новой волны пандемии из-за штамма XE. В подтверждение своей точки зрения ученый привел тот факт, что значительная часть населения России уже переболела стелс-омикроном, что обеспечило «мощную иммунную прослойку».

Новый штамм коронавируса XE обнаружили в Великобритании в начале апреля, это комбинация разновидностей омикрон-штамма, а также BA.1 и BA.2. Ряд экспертов полагает, что делать выводы о том, на сколько новый штамм заразнее предыдущих, преждевременно.